Трое подростков попали под машину в Мордовии

Водитель сбил троих подростков в Мордовии. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на УГИБДД по региону.

«5 апреля в 19 часов 15 минут на пятом километре автодороги Гумны–Плужное–Тенишево–Шаверки 43-летний водитель автомобиля ВАЗ-21053 совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 15-летний мальчик, 11-летняя и 13-летняя девочки шли вдоль обочины дороги. В результате они попали в больницу.