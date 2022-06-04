Трое подростков избили школьника за брошенную в одноклассницу вишню в Краснодарском крае

Школьнику отомстили битой за брошенную в одноклассницу вишню. Об этом сообщили авторы регионального новостного в Telegram-канала «Телетайп Краснодара».

В отмщении школьнику участвовали трое парней.

Ситуация, за которую мальчика постигла кара, произошла 28 мая. В этот день юноша бросил в девочку горсть зеленой вишни. Цель его поступка неизвестна.

Девочка рассказала о произошедшем старшим знакомым. На следующий день в хутор приехали двое подростков — погодок и молодой человек чуть постарше. Втроем они нашли метателя вишни и с помощью силы рук, ног и биты напомнили ему о правилах поведения с девушками. После этого школьник попал в Славянскую районную больницу в критическом состоянии.

У юноши обнаружили перелом черепа в двух местах, перелом темечковой кости, частичное кровоизлияние в мозг и множественные гематомы. 31 мая его перевели в реанимацию детской краевой больницы в Краснодаре.

Сотрудники пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили, что против самого старшего из знакомых девушки, которые за нее отомстили, возбуждено уголовное дело. Также они отметили, что этот молодой человек скрылся с места происшествия. Судьба отмстивших за подругу двух подростков неизвестна.