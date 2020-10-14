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    14 октября 2020, 12:49

    Трое подростков из ленинградского села пропали на прогулке

    Александра Ломейко

    В Ленинградской области пропали три 13-летних подростка. Мальчики отправились гулять накануне. Где они находятся, не известно до сих пор. СК начал доследственную проверку.
    Трое подростков из ленинградского села пропали на прогулке

    Дети исчезли из поселка Саперное в Приозерском районе, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

    «Проводится доследственная проверка по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет», — уточнили в ведомстве.

    Поисками ребят занимается следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, волонтеры и сотрудники полиции.

    Следователи проверяют места возможного нахождения детей и допрашивают тех, кто входил в круг общения мальчиков. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

    В Нижегородской области недавно нашли 15-летнюю тульскую школьницу. После ее исчезновения завели дело об убийстве, но потом выяснилось, что она добровольно отправилась путешествовать со своим возлюбленным.