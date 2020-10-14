14 октября 2020, 12:49
Трое подростков из ленинградского села пропали на прогулке
В Ленинградской области пропали три 13-летних подростка. Мальчики отправились гулять накануне. Где они находятся, не известно до сих пор. СК начал доследственную проверку.
Дети исчезли из поселка Саперное в Приозерском районе, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.
«Проводится доследственная проверка по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет», — уточнили в ведомстве.
Поисками ребят занимается следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, волонтеры и сотрудники полиции.
Следователи проверяют места возможного нахождения детей и допрашивают тех, кто входил в круг общения мальчиков. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
В Нижегородской области недавно нашли 15-летнюю тульскую школьницу. После ее исчезновения завели дело об убийстве, но потом выяснилось, что она добровольно отправилась путешествовать со своим возлюбленным.