Трое подростков из ленинградского села пропали на прогулке

В Ленинградской области пропали три 13-летних подростка. Мальчики отправились гулять накануне. Где они находятся, не известно до сих пор. СК начал доследственную проверку.

Дети исчезли из поселка Саперное в Приозерском районе, сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

«Проводится доследственная проверка по факту исчезновения трех мальчиков 13 лет», — уточнили в ведомстве.

Поисками ребят занимается следственно-оперативная группа, в состав которой вошли следователи, криминалисты, волонтеры и сотрудники полиции.

Следователи проверяют места возможного нахождения детей и допрашивают тех, кто входил в круг общения мальчиков. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

В Нижегородской области недавно нашли 15-летнюю тульскую школьницу. После ее исчезновения завели дело об убийстве, но потом выяснилось, что она добровольно отправилась путешествовать со своим возлюбленным.