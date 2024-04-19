Происшествия 19 апреля 2024, 10:47 Трое петербуржцев попались на мошенничестве с заказами на маркетплейсе

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Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении троих петербуржцев, подозреваемых в мошенничестве. Преступная схема была связана с заказами на маркетплейсе, сообщила Neva.Today.

По версии следствия, фигуранты заказывали оригинальные зарядные устройства марки Apple, а после получения товара меняли содержимое коробок на дешевые аналоги и требовали оформить возврат.

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Предполагаемым аферистам избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.