Трое пассажиров Azur Air госпитализированы после посадки с горящим шасси
«Получилось только со второго круга». Пассажирка — о посадке самолета с горящими шасси в БарнаулеПодробнее
«За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — сообщили ТАСС в МЧС.
В ведомстве уточнили, что в момент аварии на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.
При этом представительница Azur Air Анастасия Матюшина заявили «360», что в самолете находился 331 человек.
Она рассказала, что проблемы с самолетом возникли во время посадки, когда загорелась правая стойка шасси. Воздушное судно остановилось в конце взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали.
По словам собеседницы «360», пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. При необходимости пассажиров, летевших этим рейсом, разместят в гостинице, также им предоставят бесплатный трансфер до дома.