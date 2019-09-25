Трое пассажиров Azur Air госпитализированы после посадки с горящим шасси

В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в Барнауле за медицинской помощью обратились 23 человека, пятеро из них были госпитализированы, сообщили в пресс-службе МЧС. В свою очередь, в авиакомпании Azur Air, выполнявшей рейс, рассказали «360», что в медпункт обратились порядка 20 пассажиров, троих из них отправили на скорой в больницу из-за подозрения на переломы.

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«За медицинской помощью обратились 23 человека, пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — сообщили ТАСС в МЧС.

В ведомстве уточнили, что в момент аварии на борту находились 334 пассажира и 10 членов экипажа.

При этом представительница Azur Air Анастасия Матюшина заявили «360», что в самолете находился 331 человек.

Она рассказала, что проблемы с самолетом возникли во время посадки, когда загорелась правая стойка шасси. Воздушное судно остановилось в конце взлетно-посадочной полосы, пассажиров эвакуировали.

По словам собеседницы «360», пострадавшим пассажирам авиакомпания окажет материальную помощь. При необходимости пассажиров, летевших этим рейсом, разместят в гостинице, также им предоставят бесплатный трансфер до дома.