Трое парней пострадали в аварии в Пензенской области

По данным информагентства, накануне на дороге «Колышлей — Малая Сердоба — Саполга — Нижний Новгород — Саратов» опрокинулась легковушка. 23-летний водитель и его пассажир с полученными травмами были госпитализированы. Другому пассажиру медицинскую помощь оказали прямо на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.