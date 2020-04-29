29 апреля 2020, 21:13
Трое парней пострадали в аварии в Пензенской области
В Пензенской области зафиксировано ДТП с участием отечественного авто ВАЗ-2109, в результате которого три человека пострадали. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на региональное ГИБДД.
По данным информагентства, накануне на дороге «Колышлей — Малая Сердоба — Саполга — Нижний Новгород — Саратов» опрокинулась легковушка. 23-летний водитель и его пассажир с полученными травмами были госпитализированы. Другому пассажиру медицинскую помощь оказали прямо на месте. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.