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    13 апреля 2022, 13:23

    Трое охотников на осьминогов утонули на Сахалине

    Дарья Морозова

    Трое мужчин утонули во время охоты на осьминогов в Сахалинской области. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Уточняется, что четверо мужчин проверили ловушки и плыли на лодке обратно домой. Но у лодки отказал мотор, и течение стало уносить ее в море.

    В итоге транспорт перевернулся, спастись смог только один мужчина. Остальные утонули. Пострадавшего обнаружили сотрудники полупогружной плавучей буровой установки «Полярная звезда» и помогли ему добраться до пограничного сторожевого корабля. Детали гибели других мужчин выясняются.