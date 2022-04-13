Трое охотников на осьминогов утонули на Сахалине

Трое мужчин утонули во время охоты на осьминогов в Сахалинской области. Об этом сообщило РИА ФАН.

Уточняется, что четверо мужчин проверили ловушки и плыли на лодке обратно домой. Но у лодки отказал мотор, и течение стало уносить ее в море.

В итоге транспорт перевернулся, спастись смог только один мужчина. Остальные утонули. Пострадавшего обнаружили сотрудники полупогружной плавучей буровой установки «Полярная звезда» и помогли ему добраться до пограничного сторожевого корабля. Детали гибели других мужчин выясняются.