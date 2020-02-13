Трое обвиняемых устроили драку в московском изоляторе

По данным «Газета.ru», нарушители оскорбляли полицейских, вели себя агрессивно и разгромили камеру. На требования правоохранителей прекратить не реагировали.

«В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими», — рассказали в пресс-службе ведомства.