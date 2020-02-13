13 февраля 2020, 12:44
Трое обвиняемых устроили драку в московском изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на на пресс-службу московского главка МВД.
По данным «Газета.ru», нарушители оскорбляли полицейских, вели себя агрессивно и разгромили камеру. На требования правоохранителей прекратить не реагировали.
«В результате действия злоумышленников были пресечены полицейскими», — рассказали в пресс-службе ведомства.