Трое объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области. Вот их фото

Полиция разослала ориентировку подозреваемых в убийстве двух жителей хутора Камышевка в Ростовской области. Она попала в распоряжение «360». По предварительным данным, конфликт произошел между двумя фермерскими семьями, не поделившими пастбища.

Конфликтовали семьи Бациевых и Дакишвили. Днем 22 октября в десяти километрах от хутора полицейские обнаружили трупы Дакишвили З. Т. и неустановленного мужчины с огнестрельными ранениями.

Источник фото: телеканал «360»

Полиция разыскивает Малхази, Рамзана и Гиоргия Дакишвили, которые, как предполагается, скрылись с места преступления на автомобилях из 95 региона. Машины объявили в розыск.

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Подозреваемые могут быть вооружены, говорится в ориентировке.

На место перестрелки прибыли машины с ОМОНом. Также туда выехало руководство области.

В результате конфликта, как сообщили «Интерфаксу» в главке МВД по Ростовской области, пять человек погибли, еще двое попали в больницу.

Региональное управление СК возбудило дело по статье «Убийство».