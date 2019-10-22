Трое объявлены в розыск после перестрелки в Ростовской области. Вот их фото
Конфликтовали семьи Бациевых и Дакишвили. Днем 22 октября в десяти километрах от хутора полицейские обнаружили трупы Дакишвили З. Т. и неустановленного мужчины с огнестрельными ранениями.
Полиция разыскивает Малхази, Рамзана и Гиоргия Дакишвили, которые, как предполагается, скрылись с места преступления на автомобилях из 95 региона. Машины объявили в розыск.
«Были в контрах со всем хутором». Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской областиПодробнее
Подозреваемые могут быть вооружены, говорится в ориентировке.
На место перестрелки прибыли машины с ОМОНом. Также туда выехало руководство области.
В результате конфликта, как сообщили «Интерфаксу» в главке МВД по Ростовской области, пять человек погибли, еще двое попали в больницу.
Региональное управление СК возбудило дело по статье «Убийство».