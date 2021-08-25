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    25 августа 2021, 15:38

    Трое несовершеннолетних попали в ДТП в Ленинградской области

    Оксана Лавнюженко

    Авария случилась в среду, 25 августа, в поселке Шугозеро Ленинградской области. Сотрудникам полиции позвонил мужчина, который рассказал о пострадавших в ДТП подростках. Об этом написали «Невские новости».

    Установлено, что несовершеннолетние ехали на автомобиле ВАЗ-2115. Водитель машины не справился с управлением и слетел в кювет.

    Всех молодых людей экстренно доставили в больницу с травмами различной степени тяжести. Один из подростков находится в тяжелом состоянии.

    Где взяли машину несовершеннолетние, неизвестно. Сотрудники правоохранительных органов в настоящее время проводят проверку.