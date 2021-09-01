Трое мужчин задержаны за избиение прохожих в центре Санкт-Петербурга

Троих мужчин задержали за нападение на прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Первый случай произошел на набережной Фонтанки. Там двое дебоширов нападали на прохожих и одного даже избили. Пострадавшему пришлось обратиться в травмпункт. Нападавших задержали.

Еще один хулиган напал на человека на Театральной площади. Пострадавший обратился в полицию, дебошира также задержали.