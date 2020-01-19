19 января 2020, 02:57
Трое мужчин в Москве провалились под лед
Трое мужчин в Москве решили сократить себе дорогу и вышли на лед Борисовских прудов. Но пройти они смогли лишь несколько метров, пока не оказались в воде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС столицы.
В сообщении сказано, что все трое провалились под лед 20 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчин 35, 37 и 40 лет, подняли их на борт судна на воздушной подушке, а затем доставили на берег и передали врачам.
Медики обнаружили у пострадавших признаки обморожения. На руках у мужчин были порезы от ледяных обломков.
В ведомстве напомнили об опасности выхода на лед открытых водоемов. Кроме того, на Крещение следует купаться только в оборудованных купелях, где дежурят сотрудники МЧС и врачи.
В Челябинске спасателям пришлось свернуть крещенские купания на Шершневском водохранилище. Там из-за теплой погоды и большого количества людей просел лед.