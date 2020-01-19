Трое мужчин в Москве провалились под лед

В сообщении сказано, что все трое провалились под лед 20 метрах от берега. Спасатели вытащили мужчин 35, 37 и 40 лет, подняли их на борт судна на воздушной подушке, а затем доставили на берег и передали врачам.

Медики обнаружили у пострадавших признаки обморожения. На руках у мужчин были порезы от ледяных обломков.

В ведомстве напомнили об опасности выхода на лед открытых водоемов. Кроме того, на Крещение следует купаться только в оборудованных купелях, где дежурят сотрудники МЧС и врачи.

В Челябинске спасателям пришлось свернуть крещенские купания на Шершневском водохранилище. Там из-за теплой погоды и большого количества людей просел лед.