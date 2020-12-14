Трое мужчин устроили посиделки со стрельбой на парковке в Новой Москве. Видео

Трое молодых мужчин устроили стрельбу из травматики на подземном паркинге в Новой Москве. Нарушителей задержали, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка Росгвардии.

Задержанным от 20 до 28 лет. На парковке торгового центра они распивали спиртные напитки и в какой-то момент начали стрелять из травматического пистолета по потолку и стенам, уточнили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии задержали нарушителей и передали их в руки полиции. Оружие у них изъяли.

Ведомство опубликовало видео того, как отдыхала компания. Судя по кадрам, молодые люди устроили застолье на капоте машины. На заднем стекле автомобиля по пыли выведен пальцем солярный знак — символ, который присутствует на флаге Ингушетии. На кадрах один из мужчин несколько стреляет в пол и потолок паркинга.

Сотрудников правоохранительных органов вызвали посетители торгового центра, услышавшие хлопки.

Накануне неизвестные открыли стрельбу из автомобиля марки Maybach на Тверской улице в центре столицы. Нарушители выстрелили в воздух несколько раз, после чего уехали.