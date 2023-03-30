30 марта 2023, 15:31
Трое мужчин скончались во время рабочего процесса в Приморье
В Приморье за последнее время зафиксировано три случая смерти сотрудников компаний во время нахождения на рабочих местах. Об этом написал сайт zr.media со ссылкой на Федерацию профсоюзов.
Так, во время работы в море скончался боцман «Рыболовецкого колхоза „Восток-1“». Мужчину смыло волной. Водолазы до сих пор занимаются поиском тела.
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На плавбазе «Всеволод Сибирцев» было обнаружено тело старшего машиниста в каюте.
В одном из депо Владивостока накануне нашли мертвым 45-летнего слесаря обслуживания Пассажирского вагона. Сейчас в случившемся разбирается полиция.
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