Происшествия 30 марта 2023, 15:31 Трое мужчин скончались во время рабочего процесса в Приморье

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В Приморье за последнее время зафиксировано три случая смерти сотрудников компаний во время нахождения на рабочих местах. Об этом написал сайт zr.media со ссылкой на Федерацию профсоюзов.

Так, во время работы в море скончался боцман «Рыболовецкого колхоза „Восток-1“». Мужчину смыло волной. Водолазы до сих пор занимаются поиском тела.

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На плавбазе «Всеволод Сибирцев» было обнаружено тело старшего машиниста в каюте.

В одном из депо Владивостока накануне нашли мертвым 45-летнего слесаря обслуживания Пассажирского вагона. Сейчас в случившемся разбирается полиция.