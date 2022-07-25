Трое мужчин решили нырнуть в Москву-реку с моста

На днях несколько мужчин прыгнули в Москву-реку с Павшинского моста в Красногорске. Кадрами с места происшествия поделились авторы Telegram-канала «Подъем». В полиции Подмосковья сообщили «360», что задержать экстремалов не удалось, однако никто не пострадал.

По словам очевидцев, с моста прыгнули трое мужчин.

«В 17:06 в дежурную часть поступило сообщение. Однако прыгнувший скрылся с места происшествия до приезда полиции», — сообщили «360» в правоохранительных органах Московской области.

Собеседник отметил, что от прыжков никто не пострадал.

В СМИ появилась версия, что прыжок в Москву-реку с моста был частью съемочного процесса. Такой вывод сделали, поскольку камера плавно двигалась и передала четкие кадры, несмотря на сильные порывы ветра. На них видно, что мужчина быстро сориентировался и поплыл.