Трое мужчин пропали без вести в реке в Адыгее

Троих мужчин унесло течением реки в Адыгее. Об этом сообщил Телеграм-канал Life Shot.

Один из компании попросил знакомого сфотографировать его в реке Белой рядом с поселком Каменномостским в районе Хаджохской теснины. Однако мужчина не удержался в воде и начал тонуть. Друзья, стоявшие на берегу, бросились на помощь, но их тоже снесло в реку.

На месте работают спасатели, они обследуют район на рафте и по берегу реки, сообщил Life со ссылкой на источник в оперативных службах. Пропавшие — жители Астрахани Колисниченко А. и Седов М., а также уроженец Ставрополя Зимовцев В.

Сейчас в районе без осадков.

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