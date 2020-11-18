18 ноября 2020, 17:58
Трое мужчин повредили остановку и автобус в Санкт-Петербурге
Трое мужчин повредили остановку общественного транспорта и автобус в Санкт-Петербурге. На них составили административные протоколы, информирует ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.
Уточняется, что во вторник, 17 ноября, примерно в 06:30 в 112 обратился водитель автобуса. Он сообщил о конфликте из-за нарушения ПДД на остановке транспорта возле дома на Индустриальном проспекте.
По словам заявителя, на Hyundai Solaris приехали трое человек. Они повредили остановку и переднюю дверь транспорта. Полиция задержала мужчин на месте.
Задержанных доставили в отделение полиции. Кроме административных протоколов в их отношении могут завести уголовное дело.