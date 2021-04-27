Трое мужчин похитили несовершеннолетнего Петербуржца

Трое неизвестных из Петербурга украли ребенка. Похищенный был первокурсником автодорожного колледжа. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в полиции.

Родительница ребенка заявила правоохранителям о случившемся 26 апреля. Юношу выкрали из дома в 12:47, о чем сообщила его мать. Она добавила, что похищение произошло на Придорожной улице.

После нанесенных ребенку ударов мужчины посадили юношу в Volkswagen Polо, однако сами удалились пешим шагом в сторону Гражданского проспекта. Правоохранители занимаются поисками похитителя.