Происшествия 24 апреля 2023, 09:01 Трое мужчин погибли в порту на Сахалине Губернатор Лимаренко: три рабочих погибли в порту на Сахалине, отравившись газом РИА «Новости»

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Трое мужчин скончались при проведении газосварочных работ в порту Корсакова на Сахалине. Об этом сообщил РЕН ТВ.

По данным источника, бригада из пяти человек проводила работы в плавучем доке, частично заполненном водой.

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По предварительной информации, рабочие надышались смертельным газом. Прибывшие на место спасатели эвакуировали выживших.

Губернатор региона Валерий Лимаренко в Telegram-канале отметил, что в настоящее время продолжаются аварийно-спасательные работы по извлечению трех человек.

«Трагедия произошла в Корсаковском порту, пять человек пострадали при ремонтных работах с газосварочным оборудованием. Помощь на месте оказали двум людям», — написал он.

Лимаренко также поручил Государственной инспекции по труду в Сахалинской области провести проверку по факту ЧП и предоставить отчет о причинах трагедии.

«На место выехали представители надзорных органов и министерства транспорта. Считаю, что работодатель должен оказать помощь семьям пострадавших», — добавил губернатор.

Ранее три человека скончались в Нижегородской области после отравления угарным газом.