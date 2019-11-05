Трое мужчин погибли в огне в Ленобласти

По данным издания, после гибели мужчин правоохранители организовали доследственную проверку. По одной из версий, погибшие злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни. Их тела обнаружили после тушения пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователям также предстоит установить личности погибших.