Трое мужчин погибли в огне в Ленобласти
В Выборге (Ленинградская область) в результате пожара в строительном вагончике погибли три человека. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, после гибели мужчин правоохранители организовали доследственную проверку. По одной из версий, погибшие злоупотребляли спиртными напитками и вели асоциальный образ жизни. Их тела обнаружили после тушения пожара. Обстоятельства произошедшего выясняются. Следователям также предстоит установить личности погибших.