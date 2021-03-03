Трое мужчин погибли при пожаре в Татарстане

Во время пожара в Татарстане погибли три человека. Республиканская прокурата взяла дело под личный контроль.

Пожар произошел в ночь на 3 марта в селе Кульшарипово Альметьевском районе республики.

«В 03:16 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме. По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения происходило горение по всей площади частного бревенчатого одноэтажного жилого дома размерами 10 на 10 метров», — сообщили в МЧС.

Во время тушения огня нашли тело одного мужчины. Тела остальных обнаружили после ликвидации пожара.

«В 03:56 — ликвидация открытого горения на предварительной площади 100 квадратных метров. В 05:34 обнаружено тело второго погибшего. В 06:20 обнаружены фрагменты тела третьего погибшего», — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре Татарстана рассказали, что в пожаре погибли двое мужчин 1991 и 1962 годов рождения. Они были родственниками — дядя и племянник. Личность третьего еще не установлена. На место происшествия прибыл Альметьевский городской прокурор Дамир Яфизов.

Обстоятельства и причины пожара пока неизвестны.