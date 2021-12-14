Трое мужчин погибли после распития алкоголя под Читой

Работники бронетанкового завода в поселке Атамановка под Читой после смены решили распить алкоголь. В результате все участники застолья скончались. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Следственный комитет по региону.

Ситуация произошла 9 ноября. На следующий день после распития скончался 30-летний мужчина. 11 декабря погиб 33-летний мужчина. В воскресенье умер последний.

Сейчас следователи организовали проверку происшествия. Правоохранители уже опросили руководство завода и коллеги погибших.