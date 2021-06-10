Трое мужчин ограбили агентство недвижимости в Симферополе

Трое мужчин напали с оружием на офис агентства недвижимости в Симферополе. Они похитили 20 миллионов рублей, 2,5 тысячи евро и 20 тысяч долларов. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Крым.

По данным следствия, один из злоумышленников не принимал прямого участия в ограблении и имел знакомого сотрудника агентства. Он знал, что в этот день в офисе будет лежать крупная сумма денег.

«Когда двое подельников вошли в офис фирмы, они под угрозой пистолета уложили на пол находящегося там мужчину, и, стянув ему руки пластиковым хомутом, жестоко избили его», — рассказали в пресс-службе.

Все трое задержаны, возбуждено уголовное дело.