Происшествия 12 сентября 2023, 12:19 Трое мужчин обокрали и подожгли автомобиль на севере Москвы МВД: трех мужчин ждет суд за грабеж и поджог автомобиля на севере Москвы Unsplash

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В 5-м Войковском проезде в Москве трое неизвестных обокрали и подожгли автомобиль. Общую сумму ущерба оценили в 350 тысяч рублей. Злоумышленников ждет суд, сообщили в пресс-службе МВД России.

По информации ведомства, трое мужчин подъехали к припаркованному автомобилю на электросамокатах. Они разбили боковые стекла и проникли в салон. Злоумышленники похитили автомагнитолу, аккумулятор и латунные фитинги. Потом двое запрыгнули наверх и побили кузов и лобовое стекло. Затем третий из них поджог автомобиль, бросив в него зажигалку.

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Мужчин задержали по месту жительства. Краденое имущество изъяли.

«В настоящее время материалы уголовных дел, возбужденных по части 2 статьи 158 и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации, направлены в суд для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде», — уточнили в пресс-службе МВД.

Ранее автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС подожгли в Москве.