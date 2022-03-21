Трое мужчин напали с ножом на продавца магазина в Санкт-Петербурге

Продавец ночного магазина в Невском районе Петербурга подвергся нападению троих покупателей. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Предполагается, что мужчины напали на продавца, когда он отказался отдавать им товар бесплатно. Пострадал продавец и еще один посетитель магазина, который вступился за него, они находятся в больнице в удовлетворительном состоянии. Троих подозреваемых задержали.