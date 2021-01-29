Трое мужчин мучили безработного из Лобни ради 300 тысяч рублей

Трое мужчин мучили безработного жителя Лобни в машине, вымогая у него деньги. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Безработный 26-летний житель Лобни обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что утром 8 января его знакомый и еще двое неизвестных мужчины вымогали у него 300 тысяч рублей с применением насилия. Он уточнил, что все происходило в машине ВАЗ 2114.

Правоохранители задержали подозреваемых. Знакомым потерпевшего оказался 30-летний житель Лобни, который ранее был судим за незаконные производство или сбыт наркотических средств. Вместе с ним в машине находились 27-летний житель Нового Ступина, а также другой 30-летний житель Лобни, которого судили за незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств в особо крупном размере.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Вымогательство в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Всех подозреваемых задержали.