Трое мужчин из Чувашии впали в кому из-за отравления

Трое рабочих из Чувашии впали в кому на стройке трассы М-12. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на портал минздрава республики.

Причина заключается в отравлении неизвестным веществом. На место происшествия прибыли медики. Двоих человек врачи смогли спасти. Третий человек не смог выйти из комы. Его доставили в медицинское учреждение. Сейчас его состояние оценивают как тяжелое. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.