Происшествия 29 марта 2023, 19:13 Трое мужчин и подросток подожгли релейный шкаф в Уфе

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Сотрудники полиции задержали троих мужчин и подростка, которые подожгли релейный шкаф на железнодорожной станции в Башкирии. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на данные Советского районного суда.

Ситуация произошла на третьем километре перегона «Карламан Приуралье» в Кармаскалинском районе. Злоумышленники использовали горючую жидкость для поджога. Их заключили под арест скором на два месяца. Постановление еще не вступило в силу.