Эксклюзив 15 марта 2024, 16:43 Трое мальчиков избили десятилетнюю девочку в Мытищах Мама 10-летней девочки рассказала, как трое мальчиков избили ее дочь в Мытищах РИА «Новости»

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В Мытищах трое детей избили 10-летнюю школьницу. В результате драки девочке сломали нос. Ее мама рассказала «360» о том, что произошло и как развивается ситуация.

Женщина сообщила, что у девочки перелом носа и ушиб в районе глаза, в результате чего держится сильный отек. Помимо этого, есть вероятность, что была мозговая травма — пока до конца неясно, так ли это на самом деле.

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«Сейчас моя дочь вообще с температурой 38,5 лежит дома. Вчера поднялась. Вечером буду вызывать врача, узнавать, почему у нее температура поднялась», — отметила собеседница.

Она также уточнила, что девочку возили в два травмпункта, чтобы убедиться, что с носом все нормально. Медики сказали, что через две недели — когда сойдет отек — будет понятно, нужно ли хирургическое вмешательство.

Родительница объяснила, что в воскресенье, 10 марта, она попросила девочку вынести мусор. Когда пострадавшая была на улице, ее поймали трое ребят. Их личности уже установили. Причем про одного из хулиганов в чате дома часто пишут, что он поджигает подъезды и ломает шкафчики.

«Другой мальчик тоже живет в нашем доме, но не знаю где. Про третьего мальчика я ничего не знаю: откуда он — без понятия», — призналась женщина.

По словам женщины, девочку избили, потому что у нее есть подруга, с которой они перестали общаться по запрету матери, так как эта девочка плохо влияла на нее. Тогда обиженная девочка заявила хулиганам, что пострадавшая толкнула ее, на что те решили восстановить справедливость.

После избиения мама девочки обратилась в полицию, но оперативники не смогли приехать на место и предложили добраться в отделение самостоятельно. Она так и сделала, а после этого оформила все необходимые документы и обратилась к адвокату.

Инспектор сказала, что она не будет заводить уголовное дело и брать разъяснения. Я сказала: «Это групповое избиение». Мне ответили, что здесь нет группового избиения. С горем пополам она приняла у меня разъяснение и выдала талон. Мать пострадавшей девочки

Сотрудница полиции неохотно помогала женщине. Тогда мать девочки объяснила, что она в семье сейчас за главного, поскольку ее супруг находится в зоне боевых действий на Украине: ей нужна помощь, чтобы наказать виновных. На это инспектор ответила: «И что мне теперь вам в ноги кланяться?»

Мама пострадавшей уточнила, что ни одна семья виновников не позвонила ей и не извинилась за избиение. Кроме того, женщина не знает, как идет расследование. Однако сегодня инспектор прислала ей, что судмедэкспертизу назначили на 5 апреля.

Кроме того, мама одного из мальчиков нагрубила женщине по домофону в тот день, когда произошла драка, заявив, что еще нужно доказать, что виновник сломал девочке нос.