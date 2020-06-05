Трое южноуральцев устроили налет на магазин бытовой техники

Инцидент произошел на территории Калининского района Челябинска. Добычей налетчиков стали смартфоны и планшеты общей стоимостью 800 тысяч рублей.

Двух злоумышленников обвиняют в разбойном нападении, их сообщника — в пособничестве. По версии следствия, соучастники заранее нашли автомобиль для передвижения до магазина бытовой техники и обратно, написал сайт «Русская планета».

Двое злоумышленников, надев медицинские маски, напали на магазин: забросили в торговый зал дымовые шашки, распылили газ в лица сотрудников. После этого они разбили стекло витрины, где находились смартфоны и планшеты. Третий мужчина ждал сообщников в машине.