13 августа 2020, 16:24
Трое испанских туристов погибли во время бури на севере Швейцарии
Трое туристов из Испании погибли во время бури, которая произошла на севере Швейцарии, сообщили РИА «Новости» со ссылкой на газету Le Matin.
Уточняется, что происшествие случилось рядом с коммуной Пфеферс в среду, 12 августа. Туристы преодолевали каньон, когда погода разбушевалась, пишет сайт «МИР 24».
В четверг, 13 августа, спасатели обнаружили тела трех погибших. Один человек числится пропавшим без вести. В настоящий момент специалисты ведут поиск пропавшего туриста.