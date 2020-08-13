Трое испанских туристов погибли во время бури на севере Швейцарии

Уточняется, что происшествие случилось рядом с коммуной Пфеферс в среду, 12 августа. Туристы преодолевали каньон, когда погода разбушевалась, пишет сайт «МИР 24».

В четверг, 13 августа, спасатели обнаружили тела трех погибших. Один человек числится пропавшим без вести. В настоящий момент специалисты ведут поиск пропавшего туриста.