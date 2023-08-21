Происшествия 21 августа 2023, 18:18 Трое иностранцев подрались с сотрудниками бара в центре Москвы Shot: трое мужчин с Ближнего Востока подрались с сотрудниками бара в центре Москвы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Три уроженца Ближнего Востока подрались с работниками бара «Моя пьяная бабушка летит в Сингапур» в Москве. О происшествии рассказал Telegram-канал Shot.

По информации канала, участниками потасовки стали египтянин, израильтянин и иорданец. Изрядно выпив, они ранним утром попытались войти в бар на Большой Никитской улице в центре Москвы.

Реклама

Однако заведение к тому моменту уже закрылось, но ворвавшиеся гости начали кричать на арабском и бить посуду, требуя алкоголь. Сотрудникам бара пришлось силой выгнать дебоширов и вызвать полицию. На каждого из троих мужчин составили протокол о мелком хулиганстве.

Ранее суд в Москве арестовал двух участников массовой драки мигрантов в ТиНАО.