Трое иностранцев избили мужчину в его день рождения

Трое уроженцев стран ближнего зарубежья избили мужчину в его день рождения в Москве. Причиной конфликта послужили воздушные шарики, которые пострадавший получил в подарок. Об этом сообщили Nation News со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Пострадавший на время оставил шарики в подъезде дома на Коровинском шоссе, так как они не помещались в лифт. Вернувшись, он обнаружил, что его подарок держат стоявшие на улице девушки. Мужчина объяснил им ситуацию и получил шарики назад.

Избиение произошло, когда мужчина вызвал такси. Трое злоумышленников насильно вытащили его из машины и избили, а после покинули место происшествия. Сотрудники полиции задержали их по горячим следам. Против мигрантов составили административные протоколы по статье о хулиганстве. Двоих из них привлекли к ответственности за нарушение правил въезда в РФ.