Трое детей за сутки пострадали в разных ДТП в Ивановской области

Трое детей пострадали в разных ДТП в Ивановской области 3 декабря. Все трое остались живы, сообщил «Царьград».

В Иваново 10-летнего мальчика сбил автомобиль. Оказалось, что водитель только за 2021 год был оштрафован за превышение скорости 21 раз. Мальчик получил ушиб бедра.

В Родниках женщина сбила 12-летнего школьника. Ребенок госпитализирован с травмой спины.

Также пострадал трехлетний ребенок. Он был пассажиром автомобиля, который врезался в грузовик на трассе Иваново-Родники. Ребенок получил легкую травму головы.