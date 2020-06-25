Трое детей утонули в Подмосковье. Прокуратура и СК начали проверки

В этом же городском округе в искусственном водоеме на территории дома утонул еще один ребенок. Сейчас следователи допрашивают родственников погибших в рамках проверки. По ее итогам сотрудники ведомства примут решение о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Московской области начала собственную проверку в связи с гибелью троих детей. В надзорном ведомстве уточнили, что в котловане погибли малыши четырех и пяти лет. Сегодня туда приезжал городской прокурор Игорь Фокин.

Ведомства напомнили, что с наступлением летних каникул количество несчастных случаев с детьми увеличивается. Многие заканчиваются летальным исходом. Особенно часто дети тонут во время купания в водоемах и падают из окон, опираясь на противомоскитные сетки.

Подавляющее большинство таких случаев объясняется тем, что взрослые не контролируют поведение своих детей и невнимательно за ними следят.