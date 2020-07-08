Трое детей утонули на Алтае. За это ответят их опекуны

Несчастный случай произошел в городе Рубцовск в Алтайском крае. Там дети, находившиеся под опекой, одни отправились купаться и утонули. Открыто уголовное дело.

Все произошло вечером 7 июля. Четверо детей, которые были под опекой, пошли на реку Алей. Взрослых с ними не было. По данным пресс-службы регионального СК, в какой-то момент две девочки восьми и десяти лет, а также 16-летний парень оказались под водой.

«Тела двух детей обнаружены, а восьмилетней девочки до сих пор не найдено», — заявили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели детей. Расследование продолжается.

Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева приехала в Рубцовск. Отдел опеки и попечительства администрации города организовал проверку.

«Вести Алтай» со ссылкой на мэрию Рубцовска уточнили, что дети воспитывались в цыганской семье. Ими занимались женщина и ее мать. Всего они ухаживали за пятью несовершеннолетними. Старшему из них — 17 лет. Приемная мама работает продавцом на рынке. Знакомые говорят, что семья благополучная.

Следственные органы СК России по Алтайскому краю напомнили жителям региона о правилах безопасности вблизи водоемов. Там подчеркнули, что нельзя оставлять ребенка одного около воды.

«Помните — жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!» — сказали в Следственном комитете по региону.