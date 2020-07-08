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    08 июля 2020, 10:42

    Трое детей утонули на Алтае. За это ответят их опекуны

    Наза Салех Захи

    Несчастный случай произошел в городе Рубцовск в Алтайском крае. Там дети, находившиеся под опекой, одни отправились купаться и утонули. Открыто уголовное дело.

    Все произошло вечером 7 июля. Четверо детей, которые были под опекой, пошли на реку Алей. Взрослых с ними не было. По данным пресс-службы регионального СК, в какой-то момент две девочки восьми и десяти лет, а также 16-летний парень оказались под водой.

    «Тела двух детей обнаружены, а восьмилетней девочки до сих пор не найдено», — заявили в ведомстве.

    Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства гибели детей. Расследование продолжается.

    Трое детей утонули на Алтае. За это ответят их опекуны | Изображение 1
    Источник фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

    Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева приехала в Рубцовск. Отдел опеки и попечительства администрации города организовал проверку.

    «Вести Алтай» со ссылкой на мэрию Рубцовска уточнили, что дети воспитывались в цыганской семье. Ими занимались женщина и ее мать. Всего они ухаживали за пятью несовершеннолетними. Старшему из них — 17 лет. Приемная мама работает продавцом на рынке. Знакомые говорят, что семья благополучная.

    Следственные органы СК России по Алтайскому краю напомнили жителям региона о правилах безопасности вблизи водоемов. Там подчеркнули, что нельзя оставлять ребенка одного около воды.

    «Помните — жизни детей зависит от степени надлежащего присмотра за ними взрослых!» — сказали в Следственном комитете по региону.