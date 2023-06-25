Происшествия 25 июня 2023, 05:19 Трое детей ушли на реку и пропали в Приморье МВД: в Яковлевском районе Приморья трое детей ушли на реку и пропали РИА «Новости»

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Трое детей ушли на реку в Яковлевском районе Приморья и не вернулись. К поискам уже приступили полицейские, спасатели и волонтеры. Об этом сообщила пресс- служба регионального МВД в Telegram-канале.

«Поступило сообщение о безвестном исчезновении трех несовершеннолетних, 24 июня в 12:00 дети отправились на реку Арсеньевка, после чего домой не вернулись», — говорится в сообщении регионального МВД.

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Как отмечается в сообщении, полицейские, волонтеры и сотрудники МЧС ищут двух мальчиков восьми и девяти лет, и 12-летнюю девочку.

В начале июня в поселке имени Ленина в Оренбургском районе пропали двое детей девяти и 11 лет. Как сообщили родители пропавших мальчиков, они ушли гулять на улицу и домой не вернулись. На поиски пропавших детей отправились сотрудники полиции, спасатели АСС и волонтеры ПСО «ОренСпас».

В конце мая спасательная группа в Красноярском крае обнаружила мужчину, который заблудился в тундре. По пути в поселок Новорыбная у мужчины сломался вездеход. Местный житель решил пойти пешком и заблудился, в тундре он провел двое суток. Спасли мужчина через 3,5 часа поисков.