Трое детей стали жертвами пожара в селе в Самарской области

Тела трех детей обнаружили после тушения пожара в квартире одного из домов в селе Ольгино под Самарой. Самому младшему из них не было года, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на первом этаже дома на улице Ленина поступило в ведомство в 00:10 28 сентября. Пламя распространилось на площадь 47 квадратных метров. С огнем боролись 40 человек.

После ликвидации пожара спасатели обнаружили в квартире детей 2021, 2014 и 2018 года рождения. В региональном СУ СК РФ уточнили, что еще троих детей удалось спасти отцу и очевидцам. Остальные члены семьи не пострадали и от госпитализации отказались.

Сейчас следователи продолжают осмотр места происшествия, будут назначены все необходимые медицинские и пожарно-технические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.