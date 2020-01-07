Трое детей стали жертвами пожара под Ярославлем

Пожар вспыхнул в одном из частных домов в Борисоглебском районе Ярославской области. В результате возгорания погибли трое детей и пострадали два человека.

«В результате пожара в одноэтажном деревянном частном жилом доме в населенном пункте Кучеры пострадали пять человек, из них трое детей (2009, 2012 и 2015 годов рождения) погибли», — приводит РИА «Новости» слова представителя региональных экстренных служб.

Как сообщили агентству, после случившегося пострадавших доставили в Борисоглебскую центральную районную больницу для оказания всей необходимой помощи.

Пожар удалось ликвидировать рано утром 7 января. Общая площадь возгорания составила порядка 25 квадратных метров. На месте происшествия работали 23 человека и восемь единиц техники.