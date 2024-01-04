04 января 2024, 13:54
Трое детей сгорели при пожаре в доме под Тверью
СК: три ребенка стали жертвами пожара в тверском селе Киверичи
Трое маленьких детей погибли при пожаре в селе Киверичи Тверской области. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
Пожар вспыхнул в частном доме, внутри которого находились дети. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили фрагменты их тел.
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Самому маленькому из погибших был год, второму ребенку — около трех лет, третьему — шесть.
Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. На место происшествия прибыли следователи и криминалисты. Они провели осмотр того, что осталось от дома, допросили соседей, очевидцев и свидетелей случившегося.
Для определения точной причины смерти детей, а также очага и причин возгорания назначили экспертные исследования. Также в рамках расследования установят причины и условия, которые способствовали случившемуся, заключили в пресс-службе СК.
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