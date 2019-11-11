Трое детей сгорели при пожаре в частном доме под Курском

Частный жилой дом сгорел утром 11 ноября в Курской области. В пожаре погибли трое детей. Родителям удалось спасти только одного ребенка.

Информация о возгорании в поселке Пристень поступила в 06:38, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В результате пожара выгорела квартира на площади в 35 квадратных метров. В доме жила семья с четырьмя детьми, уточнил «Интерфакс» со ссылкой на спасателей.

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«Родители успели эвакуироваться только с одним ребенком», — отметили в МЧС.

В горящем доме остались трое детей 2017, 2016 и 2014 годов рождения. Все они погибли. В ликвидации пожара участвовали 17 человек и семь единиц техники, в том числе от МЧС России.

Сумма причиненного ущерба и причины, по которым началось возгорание, устанавливаются.