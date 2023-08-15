Происшествия 15 августа 2023, 04:05 Трое детей с родителями стали жертвами ДТП в Тюменской области ГИБДД: трое детей и их родители погибли в ДТП с участием иномарки и фуры под Тюменью ГИБДД Тюменской области

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Семья из семи человек попала в ДТП в Тюменской области. Жертвами аварии стали супруги и трое их дочерей, сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

«В ДТП погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей семи, девяти и 14 лет. Двое сыновей, трех и 11 лет, госпитализированы», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, на 241 километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск столкнулись легковушка и грузовой автомобиль.

ГИБДД Тюменской области

Водитель Infiniti не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом Volvo с полуприцепом.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее столкновение пассажирского автобуса и грузового автомобиля привело к гибели 11 человек в Армении. В аварии также пострадали шесть человек, их госпитализировали.