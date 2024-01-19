Происшествия 19 января 2024, 21:36 Трое детей просидели в ледяной воде до приезда спасателей в Краснодарском крае МЧС: троих детей с обморожениями спасли из реки в Краснодарском крае Telegram-канал МЧС России

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Спасатели вытащили из ледяной воды троих замерзших детей в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

«Трое детей вышли на реку Кубань в Краснодарском крае. Лед не выдержал, девочка оказалась в воде», — уточнил канал.

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Спасателей вызвал очевидец. К моменту их прибытия девочка едва держалась на плаву, зацепившись за сучья деревьев. Ребенка согрели и передали врачам.

Как сообщил местный Telegram-канал KubMash, на замерзшей реке решили прогуляться 12-летние подростки из станицы Кавказская.

Когда льдина внезапно откололась, мальчики спрыгнули в воду, а их подругу понесло по течению. Девочка поступила также и смогла ухватиться за корягу, но сама выбраться не смогла из-за крутого берега высотой два метра.

Детей заметили туристы со смотровой площадки. Местный канал отметил, что дети получили обморожение.

Ранее сотрудницу управляющей компании в Новосибирске приговорили к штрафу в 30 тысяч рублей после того, как 10-летний мальчик сломал позвоночник, упав с лестницы во дворе, которую не почистили от снега и льда.