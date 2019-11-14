Трое детей пострадали в лобовом столкновении в Ленобласти
На автодороге Молодежное — Черкасово столкнулись Mitsubishi Lancer и Hyundai. Пострадали семь человек, в том числе трое детей, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной версии, Mitsubishi Lancer под управлением водителя 1990 года рождения выехал на встречную полосу вопреки разметке. Произошло лобовое столкновение с автомобилем Hyundai, которым управляла женщина 1986 года рождения.
Пострадали водитель и пассажир Mitsubishi, а также четыре пассажира и водитель Hyundai. Среди пострадавших — 10-летняя девочка и мальчики 2014 и 2018 годов рождения.
Пострадавших госпитализировали, тяжесть полученных травм устанавливается. Правоохранители проводят проверку обстоятельств ДТП.