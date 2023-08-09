Происшествия 09 августа 2023, 13:49 Трое детей пострадали в ДТП в Тюменской области

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Авария, в которой один человек погиб и трое пострадали, произошла накануне на 315-м километре трассы «Тюмень — Омск» в Тюменской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

По информации ведомства, водитель Ford Kuga выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Pontiac. В результате случившегося водитель второй иномарки погиб на месте. В аварии также пострадали трое детей, находившиеся в автомобиле Ford Kuga.

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Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют точные обстоятельства ДТП.