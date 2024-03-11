11 марта 2024, 14:25
Трое детей пострадали в ДТП в ЯНАО
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе. В аварии пострадали трое детей, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного ГУ МЧС.
По предварительным данным, иномарки Chevrolet и Lexus столкнулись в Пуровском районе вблизи города Муравленко. В результате аварии погибли два человека, которые находились в салоне Chevrolet.
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Отмечается, что трех пострадавших детей доставили в больницу Губкинского.
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