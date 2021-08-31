Трое детей пострадали в аварии в Волгограде

В центре Волгограда случилось ДТП с участием двух авто, в результате которого четыре человека пострадали. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Авария произошла на пересечении Первой Продольной магистрали с улицей Бакинской. Легковушка LADA Priora столкнулась с иномаркой Hyundai Solaris. Три ребенка, находившиеся в салоне отечественного авто, получили травмы. Также пострадала 31-летняя пассажирка Hyundai. Их доставили в больницу.