Происшествия 23 декабря 2022, 16:51 Трое детей пострадали в аварии в Новосибирской области

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Недалеко от Новосибирска автобус, который перевозил детей в Барнаул, столкнулся с грузовиком. Об этом написали «Известия» со ссылкой на правоохранителей.

По их информации, водитель общественного транспорта не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение, сообщил сайт novostivolgograda.ru.

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В аварии пострадали три ребенка в возрасте от 10 до 11 лет. Всего в автобусе находилось 36 пассажиров.

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