Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье

Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе. Об этом сообщили в МЧС Московской области.

Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 00:51 2 мая. Возгорание произошло в доме на улице Садовая в поселке Дубровицы. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, которым год, два и 12 лет. Всех пострадавших доставили в Подольскую городскую клиническую больницу.

Площадь возгорания достигла 144 квадратных метра. Пожар полностью ликвидировали в 03:45. На месте ЧП работали 29 спасателей и 10 единиц техники.

Обстоятельства возгорания выясняются.