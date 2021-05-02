02 мая 2021, 11:17
Трое детей пострадали при пожаре в частном доме в Подмосковье
Трое детей и трое взрослых пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Подольском городском округе. Об этом сообщили в МЧС Московской области.
Сигнал о пожаре поступил к спасателям в 00:51 2 мая. Возгорание произошло в доме на улице Садовая в поселке Дубровицы. Пострадали шесть человек, в том числе трое детей, которым год, два и 12 лет. Всех пострадавших доставили в Подольскую городскую клиническую больницу.
Площадь возгорания достигла 144 квадратных метра. Пожар полностью ликвидировали в 03:45. На месте ЧП работали 29 спасателей и 10 единиц техники.
Обстоятельства возгорания выясняются.