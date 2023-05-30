Происшествия 30 мая 2023, 22:54 Трое детей попали в реанимацию после обрушения трибуны в Ростове-на-Дону РИА «Новости»

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Трое детей, пострадавших во время обрушения трибуны на гребном канале в Ростове-на-Дону, сейчас в реанимации. Об этом ТАСС заявил дежурный администратор городской больницы.

«Трое пострадавших детей находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое. Двое детей доставлены в реанимацию после проведенных операций. Состояние одного ребенка остается тяжелым, операция продолжается», — сказал источник агентства.

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Еще 11 детей находятся в состоянии средней тяжести. Четырех несовершеннолетних пациентов отпустили домой на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил об увеличении количества пострадавших на гребном канале до 26 человек, 15 из них — дети. Большая часть из получивших повреждения госпитализированы в 20-ю городскую больницу.

После случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Сейчас проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Днем 30 мая в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна на гребном канале. Происшествие случилось в разгар футбольного матча. На место ЧП оперативно приехали бригады скорой помощи. Врачи госпитализировали всех, кто получил ранения.